Desfiles patrios de Colón: autoridades acuerdan retomar recorrido por la Avenida Bolívar

La ruta consensuada contempla iniciar en Calle Primera, en el Paseo Marino, recorrer toda la Avenida Bolívar y finalizar en Calle 11. La propuesta será consultada con el Servicio de Protección Institucional por razones de seguridad presidencial.