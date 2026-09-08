Desfiles patrios de Colón: autoridades acuerdan retomar recorrido por la Avenida Bolívar
La ruta consensuada contempla iniciar en Calle Primera, en el Paseo Marino, recorrer toda la Avenida Bolívar y finalizar en Calle 11. La propuesta será consultada con el Servicio de Protección Institucional por razones de seguridad presidencial.
Colón/Autoridades locales, representantes de distintas instituciones, estamentos de seguridad y equipos de emergencia se reunieron en la provincia de Colón para definir la ruta de los desfiles patrios del próximo mes de noviembre.