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Desfiles patrios de Colón: autoridades acuerdan retomar recorrido por la Avenida Bolívar

La ruta consensuada contempla iniciar en Calle Primera, en el Paseo Marino, recorrer toda la Avenida Bolívar y finalizar en Calle 11. La propuesta será consultada con el Servicio de Protección Institucional por razones de seguridad presidencial.

La ruta consensuada para la ruta de los desfiles patrios en Colón contempla iniciar en Calle Primera, en el Paseo Marino, recorrer toda la Avenida Bolívar y finalizar en Calle 11. La propuesta será consultada con el Servicio de Protección Institucional por razones de seguridad presidencial.

Colón/Autoridades locales, representantes de distintas instituciones, estamentos de seguridad y equipos de emergencia se reunieron en la provincia de Colón para definir la ruta de los desfiles patrios del próximo mes de noviembre.

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