Diputado Ernesto Cedeño explica el retraso en la conformación de las comisiones legislativas
El diputado Ernesto Cedeño explicó que el retraso respondió al proceso de reorganización de las bancadas y a diferencias internas sobre la distribución de los diputados en las comisiones. Además, adelantó cuáles serán los principales proyectos que llegarán al Legislativo durante este período.
Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de 20 días de negociaciones, las bancadas de la Asamblea Nacional alcanzaron un consenso para conformar las 15 comisiones permanentes de trabajo, paso indispensable para reactivar la agenda legislativa del nuevo período.