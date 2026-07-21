Diputado Ernesto Cedeño explica el retraso en la conformación de las comisiones legislativas

El diputado Ernesto Cedeño explicó que el retraso respondió al proceso de reorganización de las bancadas y a diferencias internas sobre la distribución de los diputados en las comisiones. Además, adelantó cuáles serán los principales proyectos que llegarán al Legislativo durante este período.