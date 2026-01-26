Entre los diputados que se refirieron al tema estuvieron Alain Cedeño, Carlos Afú y Raúl Pineda, quienes pusieron en duda la transparencia de los procesos de contratación y la legalidad de los acuerdos firmados.

San Miguelito, Panamá/El manejo de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito volvió a encender el debate en la Asamblea Nacional, donde varios diputados expresaron cuestionamientos y denuncias durante el periodo de incidencias, centrando sus críticas en la contratación de empresas privadas para la gestión de los desechos sólidos.