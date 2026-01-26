Diputados cuestionan contratos millonarios para la recolección de desechos en San Miguelito

Entre los diputados que se refirieron al tema estuvieron Alain Cedeño, Carlos Afú y Raúl Pineda, quienes pusieron en duda la transparencia de los procesos de contratación y la legalidad de los acuerdos firmados.

Crisis de basura de San Miguelito.

San Miguelito, Panamá/El manejo de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito volvió a encender el debate en la Asamblea Nacional, donde varios diputados expresaron cuestionamientos y denuncias durante el periodo de incidencias, centrando sus críticas en la contratación de empresas privadas para la gestión de los desechos sólidos.

distrito de san miguelito basura recolección de los desechos
