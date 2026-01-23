Entre los asistentes se encuentran personas como Norma, quien relató que es devota del santo desde su juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Basílica Menor Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, ha recibido durante todo el día a cientos de fieles que se acercan para participar en la novena en honor a San Juan Bosco, una tradición religiosa que convoca a devotos desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde de este viernes 23 de enero.