En el último día del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este jueves 29 de enero en la sesión plenaria de "Bolivia Hoy", donde respondió a diversas preguntas relacionadas con la situación política y social de su país, así como sobre el contexto regional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el intercambio, el mandatario fue consultado sobre la evolución reciente de Bolivia, a lo que respondió que el país atraviesa un proceso de desarrollo basado en la voluntad popular y el fortalecimiento democrático, subrayando que estos avances se han logrado “con votos y sin un solo tiro”, en alusión a la resolución pacífica de los desafíos políticos.