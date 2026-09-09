El Gobierno, representantes de jubilados y pensionados y sectores empresariales volverán a reunirse el próximo martes para analizar el alcance, impacto e implementación de la norma, que contempla nuevos descuentos y beneficios para los adultos mayores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno, representantes de jubilados y pensionados, así como el sector empresarial, acordaron continuar el análisis de la Ley 226, que establece nuevos incrementos y beneficios para este sector, con énfasis en cómo implementar las medidas y garantizar que lleguen a quienes tienen menores ingresos.