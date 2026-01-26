De acuerdo con la entidad, la población no debe abrir los grifos ni utilizar el agua que sale de estos hasta el miércoles 28 de enero a las 6:00 p.m., debido a la alta concentración de cloro presente en la red de distribución, producto del proceso de limpieza.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, permanecerá por más de 50 horas sin uso de agua potable, como parte de un proceso de desinfección de tuberías que adelanta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en conjunto con la empresa encargada de estas labores.