Lotería Nacional prepara modernización tecnológica y anuncia ofensiva contra la venta clandestina

Carbonell, quien asumió recientemente la dirección de la entidad, explicó que su primer diagnóstico apunta a una marcada desconexión tecnológica dentro de la institución. Aseguró que procesos relacionados con la contabilidad, la información y el ciclo de los billeteros todavía se manejan en gran medida mediante documentos físicos.

Fachada del edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva administración de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) prepara una serie de cambios para modernizar la institución y reforzar los controles sobre la venta de lotería clandestina, una actividad que, según su director general, Isidro Carbonell, ha alcanzado niveles preocupantes.

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