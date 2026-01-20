Panamá se prepara para celebrar a Don Bosco con una novena marcada por la fe y la historia

Este año, la festividad cobra un significado especial al coincidir con el centenario de la Arquidiócesis de Panamá, los 150 años de los salesianos cooperadores y los 119 años de presencia salesiana en el país, marcada por su labor educativa y pastoral en favor de la juventud.