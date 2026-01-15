Según lo aprobado en primer debate, los vicerrectores académicos, administrativos, de investigación, posgrado y extensión, así como el secretario general, serán designados por el rector y ratificados por el Consejo General Universitario, por un periodo de cinco años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó su rechazo a cualquier iniciativa que permita la reelección de rectores en las universidades oficiales, y advirtió que analizará con detenimiento la posibilidad de vetar la norma si esta llega a ser aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional.