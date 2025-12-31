Ante este escenario, la Dirección de Operaciones del Tránsito desplegó agentes en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes, sobre todo aquellos con consecuencias fatales.

Coclé/Como es tradicional en el inicio del nuevo año, cientos de panameños acudirán este 1 de enero de 2026 a playas, ríos y balnearios en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Coclé, donde se espera que se registre una alta afluencia de visitantes.