Sector turismo rechaza impuesto a pasajeros en tránsito y advierte impacto en competitividad

El proyecto de ley que propone aplicar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha generado preocupación y rechazo en el sector turístico panameño, que advierte posibles afectaciones a la competitividad del país como centro de conexiones regional.

Turistas en Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Nadkyi Duque, expresó la oposición del gremio a la iniciativa legislativa, al considerar que impacta directamente los esfuerzos que se han venido realizando para fortalecer la industria.

Temas relacionados

Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) Impuestos turismo turistas
Si te lo perdiste
Lo último
stats