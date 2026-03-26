Sector turismo rechaza impuesto a pasajeros en tránsito y advierte impacto en competitividad

El proyecto de ley que propone aplicar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha generado preocupación y rechazo en el sector turístico panameño, que advierte posibles afectaciones a la competitividad del país como centro de conexiones regional.