De acuerdo con el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos, con riesgo de crecidas de ríos, oleajes, deslizamientos de tierra y caída de árboles. Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables y seguir las recomendaciones. En caso de emergencia, pueden comunicarse a los teléfonos 911, 520-4429 o 6998-4809.