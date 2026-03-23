Taxistas de Arraiján reportan caída de ganancias por aumento en el precio del combustible
De acuerdo con los conductores, el gasto en gasolina ha pasado de unos 20 dólares diarios a superar los 30 dólares, lo que ha reducido sus ingresos netos de aproximadamente 30 dólares a cifras que oscilan entre 18 y 19 dólares por jornada.
Arraiján, Panamá Oeste/El aumento en el precio del combustible ha comenzado a impactar directamente los ingresos de los taxistas en el distrito de Arraiján, quienes reportan una reducción considerable en sus ganancias diarias.