Taxistas de Arraiján reportan caída de ganancias por aumento en el precio del combustible

De acuerdo con los conductores, el gasto en gasolina ha pasado de unos 20 dólares diarios a superar los 30 dólares, lo que ha reducido sus ingresos netos de aproximadamente 30 dólares a cifras que oscilan entre 18 y 19 dólares por jornada.