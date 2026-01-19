San Miguelito/Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales de San Miguelito ya no solo vigilan el tráfico o la seguridad ciudadana: ahora están enfocadas en detectar a quienes hacen mala disposición de residuos en espacios públicos.

Yousee Herrera, Secretaria General de la Alcaldía, confirmó que el municipio está utilizando este sistema para identificar vehículos y personas que arrojan basura en calles, aceras o puntos no autorizados.