Abren proceso de licitación para la renovación del colegio Monseñor Francisco Beckmann
La iniciativa contempla la demolición, construcción y remodelación de la infraestructura educativa, con el propósito de modernizar uno de los planteles con mayor matrícula del país.
El Ministerio de Educación (Meduca) abrió el proceso de licitación para la renovación integral del colegio Monseñor Francisco Beckmann, ubicado en el distrito de Panamá, mediante un proyecto cuyo precio de referencia asciende a $42.6 millones.