Alerta por lluvias y tormentas hasta el viernes en Bocas del Toro
Las precipitaciones han provocado un incremento en el caudal de ríos y quebradas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, especialmente quienes residen en áreas propensas a inundaciones.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo y la vigilancia en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro y la región comarcal de Ño Kribo, ante las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.