El Ministerio de Salud sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta presupuestaria para 2027, en medio de un recorte de $800 millones respecto a lo solicitado inicialmente.

De acuerdo con lo expuesto, el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a $3,844 millones, de los cuales $2,192 millones estarían destinados al funcionamiento de la entidad y $652 millones a inversión.