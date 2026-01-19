Panamá/Seis mesas de trabajo, seis ejes temáticos y ocho sectores con voz y voto plantearán las propuestas que la Asamblea Nacional incluiría en la reforma educativa, la cual se prevé discutir este año en ese órgano del Estado.

Así lo dio a conocer este lunes 19 de enero el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Jorge Bloise, quien explicó que entre los temas a abordar estarán la gobernanza, la calidad educativa y la equidad, la formación docente, el financiamiento y la gestión enfocada en la descentralización educativa, así como la educación superior y técnica.