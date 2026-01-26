Panamá/El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, informó que este fin de semana se registrará una interrupción del suministro de agua potable en varias zonas de la ciudad, debido a trabajos programados en la planta potabilizadora de Chilibre.

Según explicó el funcionario, la suspensión del servicio se debe a la interconexión del anillo del Este, una obra que se realizará de manera conjunta entre el Idaan, el contratista responsable y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Los trabajos obligarán a paralizar temporalmente la planta potabilizadora.