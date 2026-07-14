De acuerdo con las cifras más recientes, la morosidad aumentó en $22 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento promedio de 3.7 millones de dólares por mes.

La deuda que mantienen los empleadores con la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a superar los 300 millones de dólares, luego de registrar un aumento durante el primer semestre del año, revirtiendo así la tendencia a la baja que se había mantenido en los últimos dos años.