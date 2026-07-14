Aumenta la morosidad de empleadores con la CSS en $22 millones

De acuerdo con las cifras más recientes, la morosidad aumentó en $22 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento promedio de 3.7 millones de dólares por mes.

Caja de Seguro Social (CSS).

La deuda que mantienen los empleadores con la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a superar los 300 millones de dólares, luego de registrar un aumento durante el primer semestre del año, revirtiendo así la tendencia a la baja que se había mantenido en los últimos dos años.

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