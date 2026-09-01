Las autoridades evalúan si es necesario mantener las restricciones de movilidad implementadas en cuatro corregimientos del distrito de San Miguelito, luego del repunte de los homicidios que motivó la adopción de la medida el pasado 17 de agosto.

Durante una presentación ante el Consejo Municipal, el jefe de la Zona de Policía de San Miguelito expuso los resultados obtenidos durante el periodo en que estuvo vigente el toque de queda y la restricción de movilidad, dejando en manos de las autoridades municipales la decisión sobre la continuidad o levantamiento de la medida.