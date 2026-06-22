Bomberos preparan informe tras explosión de cisterna en Viguí
El hecho ocurrió en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, en el área limítrofe entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, donde el conductor de un vehículo articulado perdió la vida tras el impacto y posterior explosión del camión cisterna.
La Dirección Nacional de Investigación y Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá inició una investigación para determinar las causas del incendio y explosión de un vehículo cisterna que transportaba combustible, luego de un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida en la provincia de Veraguas.