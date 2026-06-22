El hecho ocurrió en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, en el área limítrofe entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, donde el conductor de un vehículo articulado perdió la vida tras el impacto y posterior explosión del camión cisterna.

La Dirección Nacional de Investigación y Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá inició una investigación para determinar las causas del incendio y explosión de un vehículo cisterna que transportaba combustible, luego de un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida en la provincia de Veraguas.