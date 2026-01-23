San Miguelito/La empresa Mi Bus denunció una serie de actos violentos y vandálicos contra su flota, en los que personas abren la tapa del motor de los buses y manipulan componentes internos, una práctica que —según la empresa— atenta directamente contra la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

“Nosotros no toleramos actos de violencia. Esto ya no es vandalismo; es violencia contra nuestro personal, contra bienes del Estado y contra los miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema de transporte”, afirmó Juan Yao, director de Operaciones de Mi Bus.