El café, que lleva dos meses en funcionamiento bajo esta modalidad, busca convertirse en una plataforma de integración social y laboral para personas en proceso de reinserción.

En el corazón del Casco Antiguo, donde las calles aún resguardan parte de la historia republicana del país, el Palacio de Gobierno abre paso a una nueva etapa enfocada en la reinserción social y las segundas oportunidades.

Dentro de este emblemático espacio funciona Café Presidente, un proyecto que forma parte del programa Libertad, impulsado por el Ministerio de Gobierno, y que actualmente es administrado por 11 privados de libertad.