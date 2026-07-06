Aunque el decreto que establece esta regulación fue aprobado hace varios meses, las autoridades señalaron que muchos conductores aún desconocen su aplicación, por lo que reiteraron el llamado a respetar las disposiciones establecidas.

Las autoridades recordaron a conductores, comerciantes y operadores de transporte turístico que continúa vigente la restricción de acceso vehicular al Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, una medida que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y preservar el patrimonio cultural del sector.