Concejales de San Miguelito se refieren al plan de la AAUD para recolectar los desechos
Los concejales del distrito de San Miguelito participaron en la reunión con el administrador de la Autoridad de Aseo y solicitaron una respuesta formal y un plan definido para la recolección de residuos a partir del 19 de enero.
Aunque reconocieron que la basura ya se está recogiendo desde el 1 de enero por mandato presidencial, insistieron en la necesidad de establecer rutas, frecuencias y cantidad de compactadores para atender las demandas de la comunidad. “Queremos una hoja de ruta clara y rendición de cuentas periódica”, señalaron.