Los concejales del distrito de San Miguelito participaron en la reunión con el administrador de la Autoridad de Aseo y solicitaron una respuesta formal y un plan definido para la recolección de residuos a partir del 19 de enero.⁣

Aunque reconocieron que la basura ya se está recogiendo desde el 1 de enero por mandato presidencial, insistieron en la necesidad de establecer rutas, frecuencias y cantidad de compactadores para atender las demandas de la comunidad. “Queremos una hoja de ruta clara y rendición de cuentas periódica”, señalaron.⁣