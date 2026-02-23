Con dos plantas potabilizadoras en proceso de desinfección y un sistema que aún intenta recuperar su equilibrio tras la alta demanda de los carnavales, la región de Azuero continúa enfrentando la crisis de agua potable que afecta a Herrera y Los Santos. El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que la situación responde a dos escenarios distintos que se están atendiendo de manera simultánea.