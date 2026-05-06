Entre las principales inquietudes del personal universitario se encuentran el pago de las planillas y las dificultades para garantizar el funcionamiento operativo de la institución.

La crisis económica que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa generando preocupación entre docentes y administrativos, luego de que se conociera que la casa de estudios opera con un presupuesto superior a los 69 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los cerca de 138 millones que habían sido solicitados.