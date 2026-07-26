Expresidente Hernández regresa a Honduras indultado por Trump de narcotráfico

JOH, como se conoce al exmandatario por las iniciales de su nombre, bajó del avión vestido con una camisa azul y pantalones vaqueros y se arrodilló para orar.

Hondiras/El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo indultara de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, constató un periodista de la AFP.

Hernández llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, 60 km al noroeste de Tegucigalpa, donde su familia lo recibió en la pista, mientras decenas de simpatizantes lo esperaban afuera de la terminal.

JOH, como se conoce al exmandatario por las iniciales de su nombre, bajó del avión vestido con una camisa azul y pantalones vaqueros y se arrodilló para orar. Luego se dirigió en una camioneta al interior del aeropuerto para realizar los trámites migratorios.

"Estamos muy contentos y muy emocionados" de recibirlo, dijo a la AFP Eva Amador, de 56 años, una de las simpatizantes del expresidente, mientras portaba una pancarta con un mensaje de agradecimiento a Trump.