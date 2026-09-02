Al acto asistieron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, encabezadas por el ministro Frank Ábrego, así como los directores de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval.

Una mañana marcada por la emotividad se vivió en la base de Panamá Pacífico, donde se realizaron las honras fúnebres de los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Miguel Santamaría y Martín Arias, quienes fallecieron el pasado domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Santa Isabel, provincia de Colón.