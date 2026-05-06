Director del Ifarhu anuncia que acudientes podrán recibir pagos de sus hijos en 'una sola tarjeta'

Director del Ifarhu, Carlos Godoy.
06 de mayo 2026 - 08:45

Director del Ifarhu anuncia que acudientes podrán recibir pagos de sus hijos en 'una sola tarjeta'

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