Director del IMA responde a supermercados: 'No existe ningún tipo de competencia desleal'

Director del IMA, Nilo Murillo responde a supermercados: 'No existe ningún tipo de competencia desleal'
14 de julio 2026 - 07:43

Director del IMA responde a supermercados: 'No existe ningún tipo de competencia desleal'

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