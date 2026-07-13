El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años que abandonaron las aulas y ahora buscan culminar sus estudios de premedia mientras adquieren conocimientos en oficios como chapistería, soldadura, mecánica y tecnología.

Alrededor de 130 adolescentes ingresaron este año al Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefoda), ubicado en San Miguelito, donde reciben educación académica y capacitación técnica con el objetivo de reintegrarse al sistema educativo y ampliar sus oportunidades de desarrollo.