Basura y socavón agravan riesgos en Samaria; vecinos denuncian caída de vehículos

Durante la jornada se retiraron desechos domésticos, basura orgánica, muebles y electrodomésticos abandonados, como sillones y carcasas de refrigeradoras.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) comenzó este martes las labores de limpieza en un vertedero improvisado ubicado en Samaria, distrito de San Miguelito, tras las denuncias de los residentes sobre la acumulación de desechos en el área.

Para retirar la basura fue necesario desplegar retroexcavadoras, un camión volquete y apoyo de unidades de la Policía Nacional, debido a que la estrechez de la vía obliga a cerrar parcialmente uno de los carriles durante los trabajos.

Según funcionarios de la entidad, el punto ya había sido intervenido el día anterior; sin embargo, este martes volvió a amanecer con grandes cantidades de basura.

Durante la jornada se retiraron desechos domésticos, basura orgánica, muebles y electrodomésticos abandonados, como sillones y carcasas de refrigeradoras.

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Vecinos denuncian riesgos por el estado de la vía

Los residentes aseguraron que el problema no se limita a la acumulación de basura. Explicaron que las retroexcavadoras utilizadas para la recolección han profundizado un hueco en la vía, convirtiéndolo en un socavón que representa un peligro para quienes transitan por el lugar.

Indicaron que varios vehículos han quedado atrapados en el área, incluyendo un metrobús, y que incluso peatones han sufrido caídas.

Además, señalaron que cuando llueve, el hueco se llena de agua, dificultando el paso y generando preocupación por posibles afectaciones a viviendas cercanas.

Durante el recorrido por el sector se observó una tubería con fuga de agua, cuyo caudal desemboca cerca del área afectada.

Los residentes consideran que la combinación entre el agua, el socavón y la acumulación de basura agrava el deterioro de la vía y aumenta los riesgos para la comunidad.

Tras la limpieza del vertedero, el equipo periodístico se trasladó a la Junta Comunal de Belisario Porras, donde el representante del corregimiento anunció que ofrecerá detalles sobre las gestiones realizadas para buscar una solución definitiva al problema.

Los vecinos insistieron en que, además de retirar la basura, las autoridades deben reparar la vía y atender la fuga de agua, para evitar que el sitio continúe representando un riesgo para conductores y peatones.