Director del IMA responde a supermercados: 'No existe ningún tipo de competencia desleal'

Murillo aseguró que los estudios realizados por la entidad muestran que el 92% de los compradores de las agroferias perciben ingresos inferiores a 500 dólares mensuales , lo que, a su juicio, justifica la existencia del programa.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) rechazó los señalamientos de presunta competencia desleal formulados por representantes del sector comercial y defendió el modelo de sus agroferias y tiendas permanentes, al sostener que están dirigidas exclusivamente a familias de bajos ingresos y cuentan con mecanismos de control que impiden compras repetidas.

En ese sentido, el director de la entidad, Nilo Murillo, aseguró que las ventas del IMA responden a una política de seguridad alimentaria y no a una estrategia para competir con los supermercados.

"En IMA no existe ningún tipo de competencia desleal", afirmó. Murillo explicó que el principal control es el sistema de código QR, que permite a cada familia comprar únicamente una vez por semana, además de que las tiendas operan de martes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., con el objetivo de atender a personas con limitaciones económicas.

Lejos de profundizar la confrontación con el sector comercial, el funcionario planteó abrir espacios de colaboración. "Busquemos fórmulas, unámonos para vender productos más baratos para la población", expresó.

Añadió que también es necesario buscar mecanismos que permitan agilizar los pagos a los productores, de manera que reciban el dinero de sus ventas en un plazo de entre 15 y 20 días.

Hasta 4,000 compradores por jornada

El director informó que una feria regular puede recibir alrededor de 4,000 personas, mientras que en la tienda permanente de San Miguelito se comercializan entre 2,000 y 2,500 quintales de arroz durante una jornada.

Según los cálculos del IMA, una familia que adquiera todos los productos disponibles podría ahorrar 66 dólares en una sola compra. Sin embargo, el ahorro promedio semanal oscila entre 40 y 42 dólares, equivalente a unos 160 dólares al mes, sin contar las compras realizadas directamente a productores de legumbres, carnes, huevos y otros alimentos, que representan un ahorro adicional cercano a los 11 balboas semanales.

Comparación de precios

Murillo utilizó algunos productos de alta demanda para sustentar la diferencia de precios. Indicó que cinco libras de arroz cuestan 1.25 dólares en las tiendas del IMA, mientras que en supermercados el mismo producto oscila entre 2.75 y 3 dólares. En el caso del aceite, señaló que una botella puede encontrarse entre 2.45 y 2.75 dólares en comercios privados, mientras que en el IMA tiene un precio de 1 dólar.

"El panameño pone el 50% y el Estado el 50%", sostuvo Murillo al referirse a los cálculos que, según dijo, ha realizado la institución sobre el costo de sus productos.

"El Estado está obligado a garantizar comida accesible"

Murillo aseguró que los estudios realizados por la entidad muestran que el 92% de los compradores de las agroferias perciben ingresos inferiores a 500 dólares mensuales, lo que, a su juicio, justifica la existencia del programa.

"El Estado panameño está obligado a garantizar comida accesible a las personas", sostuvo. También insistió en que la discusión no debe centrarse únicamente en el impacto para el comercio, sino en las necesidades de quienes dependen de estos programas para adquirir alimentos básicos. "Tenemos que evaluar la tranquilidad y la paz del alimento, la seguridad de la persona".

Abre la puerta a vender productos del IMA en supermercados

Durante la entrevista surgió la posibilidad de que productos subsidiados del IMA puedan ofrecerse en supermercados mediante acuerdos con el sector privado. Murillo reveló que esa alternativa ya ha sido conversada."Lo hemos conversado y siento que es una muy buena propuesta", comentó.

No obstante, reiteró que considera equivocadas las críticas de algunos representantes comerciales.

Creo que se equivocaron. En vez de ponernos a ver si es una competencia desleal o no, pongámonos a buscar fórmulas para darle solución a esta gente".

La controversia surgió luego de que el presidente de la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá (Acovipa), Roberto Pretelt, cuestionara la expansión de estos establecimientos y solicitara al Gobierno flexibilizar las importaciones de alimentos para abaratar los precios que pagan los consumidores.

Mantendrán las naviferias en 15 dólares

El director del IMA también adelantó que la institución ya inició la organización de las naviferias de este año. Informó que se garantizaron 500 mil "picnic" de producción nacional y que el costo de la tradicional bolsa navideña se mantendrá en 15 dólares. "Se amplió la cadena de productos de la mesa navideña... y se van a mantener los 15 balboas", anunció.