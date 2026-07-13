Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 14 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 14 DE JULIO
📍Veraguas
• Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa
• Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe
📍Panamá Oeste
• Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai
• Comunidad de Alto Caballero, distrito de Munä
📍Colón
• Parque Central del corregimiento de El Guabo, distrito de Chagres
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje
📍Panamá
• Estacionamientos del CAl, en San Francisco, distrito de Panamá
📍Coclé
• Cancha de la Barriada El Carmen, en Pocri, distrito de Aguadulce
📍Herrera
• Parque central de Llano de Llano La Cruz, distrito de
📍Panamá Este
• Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo