Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 14 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 14 DE JULIO

📍Veraguas

• Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa

• Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe

📍Panamá Oeste

• Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai

• Comunidad de Alto Caballero, distrito de Munä

📍Colón

• Parque Central del corregimiento de El Guabo, distrito de Chagres

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje

📍Panamá

• Estacionamientos del CAl, en San Francisco, distrito de Panamá

📍Coclé

• Cancha de la Barriada El Carmen, en Pocri, distrito de Aguadulce

📍Herrera

• Parque central de Llano de Llano La Cruz, distrito de

📍Panamá Este

• Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo