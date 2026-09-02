Cabrera consideró que la participación de Colombia en la Coalición contra los Carteles en las Américas representa un paso importante para enfrentar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el hemisferio.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó las acciones emprendidas por el nuevo gobierno de Colombia contra los carteles de la droga y señaló que estos esfuerzos fortalecen la lucha regional contra el narcotráfico.