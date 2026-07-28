Emilio Garzola podría enfrentar hasta 20 años de prisión por la desaparición forzada de Rita Wald

La fiscal Geomara Guerra.
28 de julio 2026 - 12:44

Emilio Garzola podría enfrentar hasta 20 años de prisión por la desaparición forzada de Rita Wald

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