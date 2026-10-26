Tomás Correa, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), explicó que entre los aspectos fundamentales para mejorar la resistencia de una vivienda están las fundaciones sólidas, los pisos reforzados, las paredes bien ancladas y la adecuada integración de columnas y vigas.

El sismo registrado el pasado 9 de octubre ha generado preocupación entre la población sobre la resistencia de las viviendas y las condiciones de las estructuras ante posibles movimientos telúricos. Frente a este escenario, especialistas en ingeniería destacan la importancia de aplicar medidas de construcción que permitan reducir riesgos y proteger vidas.