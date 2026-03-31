Estudiantes protagonizan las 14 estaciones del viacrucis en acto religioso

La escenificación, que forma parte de una tradición con más de dos décadas en este centro educativo ubicado en Betania, inició con la última cena, donde Jesús comparte con sus doce discípulos, y avanzó a través de las 14 estaciones que simbolizan su camino hacia la cruz.