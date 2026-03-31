Estudiantes protagonizan las 14 estaciones del viacrucis en acto religioso
La escenificación, que forma parte de una tradición con más de dos décadas en este centro educativo ubicado en Betania, inició con la última cena, donde Jesús comparte con sus doce discípulos, y avanzó a través de las 14 estaciones que simbolizan su camino hacia la cruz.
Estudiantes del Colegio Bilingüe Santa María La Antigua protagonizaron este martes una representación del viacrucis, recreando los momentos más significativos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en el marco de las actividades religiosas por la Semana Santa.