La Ciudad de las Artes fue escenario de la segunda edición de la Gran Gala 2026, organizada por el Ministerio de Cultura para reconocer el talento, la trayectoria y los aportes de artistas nacionales en distintas expresiones culturales.

La actividad reunió a los galardonados de la noche, invitados especiales y representantes del sector artístico, quienes desfilaron por la alfombra roja y compartieron una velada dedicada a la cultura y las tradiciones panameñas.