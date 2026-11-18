Gran Gala 2026 reconoce el talento y la creatividad de los artistas panameños
La Ciudad de las Artes fue escenario de la segunda edición de la Gran Gala 2026, organizada por el Ministerio de Cultura para reconocer el talento, la trayectoria y los aportes de artistas nacionales en distintas expresiones culturales.
La actividad reunió a los galardonados de la noche, invitados especiales y representantes del sector artístico, quienes desfilaron por la alfombra roja y compartieron una velada dedicada a la cultura y las tradiciones panameñas.