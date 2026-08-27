Homicidios aumentan y vuelven a poner la seguridad bajo la lupa
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció que durante los últimos días se ha presentado un incremento en la incidencia de homicidios respecto a semanas anteriores.
Una nueva ola de violencia mantiene en alerta a la población de los distritos de Panamá y San Miguelito. Solo durante esta semana se han registrado al menos 10 homicidios, varios de ellos vinculados, según las autoridades, a posibles disputas entre grupos y estructuras criminales.