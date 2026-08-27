El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció que durante los últimos días se ha presentado un incremento en la incidencia de homicidios respecto a semanas anteriores.

Una nueva ola de violencia mantiene en alerta a la población de los distritos de Panamá y San Miguelito. Solo durante esta semana se han registrado al menos 10 homicidios, varios de ellos vinculados, según las autoridades, a posibles disputas entre grupos y estructuras criminales.