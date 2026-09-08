Incrementan los hechos delictivos en Panamá

El incremento de hechos delictivos de alto impacto registrados en las últimas horas en la capital vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención.

Mulino reitera que aumento de homicidios es por la guerra entre pandillas

Aunque los casos recientes responden a móviles distintos, especialistas en criminología advierten que la delincuencia ya no se concentra únicamente en las denominadas “zonas rojas” y que los hechos pueden ocurrir en distintos sectores y horarios.

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