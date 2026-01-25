Chitré, Herrera/Con la participación de más de 5 mil jóvenes provenientes de distintos puntos del país, culminó en Chitré el encuentro juvenil que tuvo como misión principal cambiar vidas a través de la fe y la reflexión espiritual.

Las actividades iniciaron con una caminata por las principales calles de Chitré y una misa celebrada en el colegio José Daniel Crespo, marcando el inicio de cuatro días de convivencia, oración y experiencias compartidas entre jóvenes de diversas realidades.