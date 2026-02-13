Juicio Odebrecht: Cierra etapa de pruebas; los alegatos finales iniciarán el 23 de febrero

Juicio Odebrecht inicia la etapa de alegatos el próximo 23 de febrero.
13 de febrero 2026 - 12:50

Juicio Odebrecht: Cierra etapa de pruebas; los alegatos finales iniciarán el 23 de febrero.

