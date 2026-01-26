El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios, operadores políticos y empresarios entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.