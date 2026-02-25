En el día 22 de audiencia del juicio Odebrecht, la Fiscalía culminó la presentación de sus alegatos y solicitó sentencia condenatoria contra el excandidato presidencial José Domingo Arias, Gonzalo Monteverde y María Carmona, ampliando así la lista de acusados para quienes el Ministerio Público considera probada la comisión del delito de blanqueo de capitales. Con estas solicitudes, la Fiscalía ha pedido en total la condena de 16 personas y cinco absoluciones durante los tres días de alegatos.