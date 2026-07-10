El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia epidemiológica ante el incremento de casos de tosferina en el país, enfermedad que hasta el 6 de julio de 2026 suma 49 contagios confirmados y una defunción.

Las cifras representan cuatro casos más que los registrados durante el mismo período de 2025. De acuerdo con el informe oficial, la mayor cantidad de contagios se concentra en la región de Panamá Metro, con 14 casos, seguida de la comarca Ngäbe Buglé con 13, Panamá Oeste con siete y Colón con seis.