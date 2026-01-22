Panamá/Tras varias horas de trabajo ininterrumpido, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció que uno de los frentes del incendio registrado este jueves en la Reserva Forestal La Yeguada ya fue contenido, mientras los equipos continúan las labores para controlar el segundo foco activo.

Detalló que el incendio afecta áreas de gramíneas y paja de cerro. La alerta se dio en horas de la mañana cerca de la comunidad de Loma de La Cebolla, en el sector de Cerro Cebolla, una zona ubicada entre los límites de la Reserva Forestal La Yeguada y el corregimiento de Chitra, en el distrito de Calobre.